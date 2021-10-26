За год самарские таможенники спасли страну от более миллиона контрафактных товаров

Таможенники часто изымают поддельные вещи известных брендов

Самарские таможенники за год задержали на границе и не допустили на российский рынок более миллиона единиц контрафактных товаров и 750 тысяч единиц немаркированной продукции. Нарушения законодательства находили в 16% проверенных транспортных средств. Такие итоги подвели в ведомстве на Международном таможенном форуме.

Также в ведомстве объяснили, что в отношении нарушителей возбудили 93 уголовных дела за использование чужих товарных знаков, брендов и два уголовных дела за то, что продукция не имела должной маркировки.

Санкционные яблоки в Самарской области нашли лишь раз - 21,2 тонны. В Оренбургской области такой груз попадался чаще: продукцию изымали семь раз, всего забрали более 75 тонн санкционки. Также таможенники объяснили, что сегодня одна из главных задач - проверка обязательной маркировки. И в огромном количестве случаев здесь есть нарушения: более 740 тыс. раз таможенники нашли немаркированную продукцию или товары с нечитаемым штрих-кодом.