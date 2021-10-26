На самарского энергетика взяли кредит в 2,49 млн рублей

Будьте внимательнее к своим деньгам!

В Самаре мошенники заставили 39-летнего энергетика взять для них кредит. Мужчине несколько дней подряд названивали якобы представители банка и полицейские. Они долго обрабатывали самарца, рассказывая об опасности для его счета, о попытках оформить кредиты на его имя. Каждый раз тот снимал трубку, выслушивал предостережения и угрозы и совсем потерял голову.

Затем мошенники велели ему озвучить всю информацию из поступающих из банка СМС. Мужчина так и сделал - и оказался обладателем кредита в 2,49 миллиона рублей. Причем деньги он так и не увидел - они поступили на чужой счет.

Жителей Самарской области еще раз предупреждают: с мошенниками, представляющимися сотрудниками банка, нельзя вести никакие разговоры по телефону. Как только вам поступил звонок и кто-то представился специалистом вашего банка - немедленно кладите трубку. Если вы волнуетесь - наберите номер банка, который написан на вашей карте или зайдите в ближайшее отделение. Никогда не называйте информацию из СМС никаким посторонним людям, никогда не снимайте денег со счета, чтобы положить их на другой, который вам называет кто-то посторонний.

Сейчас мужчине пытаются помочь полицейские, возбуждено уголовное дело.