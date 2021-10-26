В COVID-госпитали Самары и Тольятти закупят лекарство для тяжелых больных за 24,5 млн рублей

Для ковид-госпиталей закупят лекарство

В Самарской области намерены закупить 1386 доз лекарственного препарата для лечения больных с тяжелой формой COVID-19. Его поставят в больницу №6 в Самаре и №5 в Тольятти. Речь идет о "толицизумабе", который используется для подкожного введения строго в условиях стационара, по назначению врача и в комплексе с другой терапией.

Потратить на закупку готовы 24,5 миллиона рублей. Сейчас на специализированном сайте ищут поставщика, готового поставить лекарственное средство. Заявки принимают до 8 ноября 2021 года.

В ТГБ №5 препарат должны в равных порциях поставить в 2021 и 2022 годах, на это потратят 4,9 млн рублей. В ГБ №6 требуется больше лекарства, на 19,6 млн рублей, все должны поставить в 2022 году.

Временными методическими рекомендациями минздрава препарат допускается к применению для терапии тяжелых случаев COVID-19, применяется только концентрат для приготовления раствора для инфузий, другие формы не имеют одобренных показаний к применению.