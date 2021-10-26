В детсадах Тольятти в дни локдауна будут работать 1385 дежурных групп

Дежурные группы в детсадах открыли на время нерабочих дней / Фото: администрация Тольятти

Стало известно, как детские сады Тольятти будут работать в локдаун с 25 октября по 7 ноября 2021 года. На этот период организовали дежурные группы. Всего их будет 1385, их смогут посещать более 11 тысяч ребят, сообщила глава департамента образования Лариса Лебедева.

Большую часть дежурных групп (825) открыли в системе муниципального дошкольного образования. В них будут заниматься 6 657 детей. Еще 560 групп работают в АНО ДО «Планета детства «Лада». Они рассчитаны на 5 142 малыша.

В городской мэрии также рассказали, как включить ребенка в дежурную группу. Для этого необходимо связаться с администрацией детского сада, в который ходит ребенок. Никаких дополнительных справок предоставлять не потребуется.