В Самарской области бойцы спецназа задержали нелегальных строителей и овощеводов

18 нелегалов выдворят за пределы России Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области прошла масштабная операция силовиков «Нелегал-2021». Ее целью было выявление иностранцев, которые живут и трудятся в РФ с нарушением закона. Такие мигранты обнаружились на стройплощадке и в тепличном комплексе в Чапаевске и Кинеле.

- Задокументировано 425 нарушений миграционного законодательства. Выявлено 108 преступлений, связанных с незаконной миграцией. По итогам было выписано несколько штрафов на общую сумму свыше 880 тысяч рублей. 18 иностранцев решено выдворить за пределы РФ, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Так, в Чапаевске бойцы спецподразделений «Гром» и ОМОН выявили на территории строящегося логистического центра 50 мигрантов. У семи из них не было разрешения на работу. На них составили протоколы. Еще 30 иностранцев нашли в тепличном комплексе у села Красносамарское в Кинельском районе. Они трудились там овощеводами. 15 человек привлекли к ответственности – они работали с нарушением законодательства.

Всем нелегалам выписали штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Наказание ждет и их работодателей. Физлицам грозит до 5 тысяч рублей штрафа, должностным лицам – до 50 тысяч, а юрлицам – до 800 тысяч. Кроме того, деятельность их предприятий могут приостановить на срок от 14 до 90 суток.