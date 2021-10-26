Показываем фото с места смертельного ДТП на Заводском шоссе в Самаре

Женщина переходила дорогу в неположенном месте / Фото: ОГИБДД Самары

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое утром 26 октября 2021 года произошло на Заводском шоссе в Самаре. Напомним, там под колесами «Лады Весты» погибла 39-летняя женщина.

- В 6:50 водитель легкового автомобиля двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении улицы Авроры. Напротив дома № 19 по Заводскому шоссе он наехал на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в отделе ГИБДД Самары.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Она умерла на месте. В соцсетях горожане предполагают, что ДТП могло произойти из-за недостатка освещения на участке и отсутствия светоотражающих элементов на одежде женщины. Точную причину происшествия предстоит установить полицейским. Они организовали проверку.