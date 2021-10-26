Райффайзенбанк: россияне тратят наличные на мелкие покупки, транспорт и товары на рынке

Согласно онлайн-опросу, проведенному Райффайзенбанком, наличными пользуются 90% россиян. Большинство респондентов использует их для оплаты мелких повседневных покупок (57%), покупок на рынках и ярмарках (55%), оплаты транспорта (47%). Треть россиян оставляет чаевые наличными (34%), а также сдает наличные деньги в школе или на общие нужды в офисе (31%). Каждый четвертый дает займы знакомым или возвращает свои долги наличными (26%), каждый пятый – помогает нуждающимся (22%).

Половина опрошенных (48%) пользуется наличными всего несколько раз за неделю, а четверть (25%) – несколько раз в месяц. 5% используют наличные раз в месяц или реже. 28% тех, кто хотя бы иногда пользуется наличными, не носят их с собой постоянно. Среди тех, кто берут их с собой, 91% ограничиваются суммами менее 5 тысяч.

В опросе приняли участие более двух тысяч жителей крупных городов России возрастом от 18 до 70 лет. Большинство респондентов (72%) работают по найму, 8% - самозанятые, 4% развивают собственный бизнес.