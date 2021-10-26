В Самарской области 26 октября 2021 года выявили рекордные 1278 случаев коронавируса

Самарская область занимает 4 место в стране по суточному приросту COVID-больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области установил новый антирекорд. Суточный прирост больных скакнул с 1184 до 1278 человек. Общее число случаев заражения 26 октября 2021 года достигло 126 282, сообщает оперштаб.

Регион по-прежнему занимает четвертое место в стране. Лидеры антирейтинга – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там число заболевших за сутки варьируется от двух до шести тысяч человек.

Процесс выздоровления в Самарской области идет не так активно. За последний день лечение закончили 767 пациентов. За все время – 98 029.

Растет и число летальных случаев. Не смогли побороть болезнь 30 человек. Общее число смертей теперь составляет 4 472.

Напомним, в Самарской области с 25 октября 2021 года ввели локдаун. До 7 ноября закрыли все культурно-развлекательные и спортивные учреждения. В ТЦ пускают только по QR-коду. Накануне губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что подобную систему после окончания нерабочих дней могут ввести во всех предприятиях региона.