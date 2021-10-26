Райффайзенбанк: заявки на ипотеку от самозанятых выросли в два с половиной раза

Треть спроса приходится на Москву. В топ городов, где самозанятым интересна ипотека, вошли Санкт-Петербург, Челябинск и Тюмень. В основном эта категория клиентов стремится приобрести недвижимость на вторичном рынке.Средняя сумма кредита— 3,8 млн руб, за счёт высокой доли в обеих столицах.

«Мы рады, что с нашей помощью самозанятые клиенты смогут легко решить свой квартирный вопрос, — говорит Алексей Крамарский, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка. — Кредит предоставляется без надбавок к ставкам или обязательства открытия расчетного счёта у нас в банке. При этом в этом статусе самозанятого достаточно находиться от полугода. Это может быть как единственный источник дохода, так и дополнительный».

Самозанятым клиентам доступны все ипотечные программы Райффайзенбанка. Максимальная сумма кредита — 26 млн руб, а максимальный срок — 30 лет. Необходимый минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого жилья. Такой размер рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам.

Больше об ипотеке в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.