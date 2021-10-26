Шестеро самарцев поборются за звание «Русского ниндзя»

Победителя ждет 5 миллионов рублей / Фото: СТС

Шесть жителей Самары примут участие в одном из самых экстремальных шоу «Русский ниндзя». За звание самого сильного героя проекта поборются тренер по кроссфиту Леонид Кодуков, спортивный блогер Шамиль Гимаев, пожарный на пенсии Роман Авинников и другие.

Всего в шоу примут участие свыше 200 человек со всей страны. Они прошли масштабный кастинг. Съемки проекта проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт». Там собрали трассу, которую привезли из Бельгии. Финальное испытание, которое предстоит преодолеть «русским ниндзя», — 23-метровая гора Мидорияма. Ранее ее смогли покорить только шесть человек.

Новое экстремальное шоу стартует в среду, 27 октября, на телеканале СТС. Выпуск начнется в 21:00 по самарскому времени. В числе ведущих: рэпер Моргенштерн, YouTube-блогер Ида Галич, а также бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев.