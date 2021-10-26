Контрабандист из Самары попытался провести через границу 9,5 тысяч пачек табачных стиков

Нелегальная продукция была уничтожена. Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы конфисковали у местного предпринимателя 9,5 тысяч пачек табачных стиков без маркировки. Как выяснилось, табачную продукцию незаконно провезли через границу на территорию нашей страны.

- В отношении самарца было возбуждено административное производство по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации», - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Суд назначил предпринимателю штраф с конфискацией табачных стиков. Изъятый контрафакт был передан сотрудникам Росимущества для последующей утилизации.