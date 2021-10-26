Самарские пенсионеры жалуются, что их не пускают в продуктовые магазины без QR-кодов

С 25 октября в торговые центры и гипермаркеты пустят только привитых самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года объявлен локдаун. В этот период ограничен вход в торговые центры, на рынки и в гипермаркеты, туда можно попасть только по QR-коду, либо со справкой о перенесенном заболевании коронавирусом. В первый день действия ограничений, пенсионеры начали жаловаться, что их не пускают за продуктами в федеральную сеть супермаркетов на проспекте Кирова, 308.

- В «Магнит Семейный» не пускают без QR-кода. Непривитые не нуждаются в продуктах? – пишут в социальных сетях возмущенные горожане.

Некоторые самарцы и вовсе не знали, что с понедельника введены новые правила посещения торговых центров. Согласно постановлению губернатора спрашивать на входе справки должны только в крупных гипермаркетах, однако уже известны случаи, когда в Самаре требовали QR-код на входе в так называемые магазины «у дома».

Ранее руководитель департамента торговли и развития Алексей Софронов сообщил, что при посещении торговых центров и гипермаркетов площадью свыше 2000 квадратных метров в Самаре в объявленные нерабочие дни посетителям необходимо иметь с собой два документа – паспорт и оригинал справки о вакцинации или перенесённом заболевании, либо QR-код.