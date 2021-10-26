Подробности загадочной смерти 51-летней женщины, которая утонула на набережной в Самаре

Водолазы искали тело утонувшей около полутора часов. Фото: ПСС Самарской области

Утром, 26 октября 2021 года, в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение от жительницы Самары, которая видела, как женщина зашла в Волгу и скрылась под водой напротив дома №131 по улице Максима Горького. На место ЧП выехали водолазы.

- На берегу были личные вещи утонувшей женщины. Поисковые работы проводились водолазами в секторе оставленных вещей, - рассказали в ПСС Самарской области.

Тело женщины нашли в 20 метрах от берега, через плечо у нее была перекинута сумка, набитая камнями.

Полицейские установили личность погибшей, ей оказалась жительница Самары 1970 года рождения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.