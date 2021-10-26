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Происшествия26 октября 2021 15:06

В Самаре на ул. Фрунзе 26 октября 2021 года произошло ДТП со скорой помощью

Авария не обошлась без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медтранспорт ехал в больницу с пациентом в салоне

Медтранспорт ехал в больницу с пациентом в салоне

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем во вторник, 26 октября 2021 года, на улице Фрунзе в Самаре произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль скорой помощи и Mitsubishi. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 35-летний водитель иномарки. Он, двигаясь со стороны Лениградской в направлении Венцека, решил развернуться. Мужчина не убедился в безопасности маневра и врезался в карету скорой помощи.

- За рулем спецтранспорта находился 58-летний водитель. Он ехал в попутном направлении с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, - отметили в полиции.

В салоне «Газели» на момент ДТП находился пациент. Он, к счастью, не пострадал. А вот шофер получил различные травмы. Его увезли в больницу.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.