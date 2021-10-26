В Самарской области в ноябре 2021 года пройдёт месячник по безопасности дорожного движения

В Самаре в ноябре пройдёт месячник безопасности дорожного движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре 2021 года в Самаре пройдёт месячник безопасности дорожного движения. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

- Впереди у нас непростой месяц, ноябрь. В ноябре происходит смена периода эксплуатации автомобиля с лета на зиму. Из наших анализов мы видим, что за последние 5 лет примерно от 30 до 40 человек мы теряем в ноябре, - рассказал Юрий Александрович.

Согласно имеющимся данным, в 2020 году в ноябре на дорогах Самарской области погибло 39 человек, половина из которых – пешеходы. Основная причина – отсутствие световозвращающих элементов на одежде при перемещении в тёмное время суток.

ГИБДД прежде всего будет вести активную пропагандистскую работу среди различных слоёв населения – как взрослых, так и детей. Активно размещать информацию будут и в СМИ, и на интернет-ресурсах.

По словам Юрия Александровича, важно обратить внимание водителей, что сейчас настало самое время подготовить автомобиль к зиме. Согласно техническому регламенту таможенного союза, менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда температура воздуха держится ниже +5 градусов.

Продолжатся и рейдовые мероприятия, которые стали традицией для полицейских с пятницы по воскресенье. В частности сотрудники ГИБДД будут активно выявлять нетрезвых водителей за рулём. Также, мероприятия будут направлены на недопущение нарушения правил дорожного движения водителями грузового транспорта.

Особое внимание сотрудники надзорных ведомств будут уделять поддержанию дорог в нормативном состоянии. Полицейские будут активно пресекать недостатки зимнего содержания дорог и контролировать исполнение обязанностей владельцев дорог по их содержанию – в частности уборка дорожного полотна не позднее 4-6 часов после снегопада.