«Крылья Советов» объявили имя нового председателя совета директоров клуба

Прямилов (на фото) на этом посту сменил Андрея Кислова. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Совет директоров «Крыльев Советов» возглавил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. Об этом 26 октября 2021 года объявили в самарском клубе.

Предыдущий председатель совета директоров «Крыльев» Андрей Кислов покинул этот пост из-за перехода на другую должность, он будет представлять Самарскую область в верхней палате российского парламента.

Покинул совет директоров «Крыльев» еще один его член – Сергей Черепанов. Он это сделал из-за смены работы.

После 12 туров РПЛ «Крылья» идут на 8 месте в турнирной таблице. В среду, 27 октября, самарцы сыграют в Красноярске с «Енисеем» в рамках Кубка России, а в субботу, 30 октября, встретятся на выезде с «Краснодаром».