В Тольятти плотник упал с лестницы и отсудил у работодателя 1,5 миллиона рублей моральной компенсации

Плотник не был обеспечен средствами защиты и в результате падения стал инвалидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру Тольятти поступило заявление от местного жителя, который получил травму на работе. Мужчина, который работал плотником в управляющей компании, упал с лестницы, ударился головой об асфальт и получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось, рабочий по указанию руководства управляющей компании проводил работы по устранению повреждений кладки стены над подъездом одного из многоквартирных домов. Расследование показало, что несчастный случай произошел по причине неудовлетворительной организации производства строительно-монтажных работ со стороны работодателя. Плотник работал в УК не по трудовому договору, а также не проходил необходимое обучение и не был обеспечен средствами защиты.

В результате несчастного случая, тольяттинец получил 3 степень инвалидности и на 60% утратил трудоспособность. Кроме того, во время продолжительного лечения мужчине не мог в полном объеме выполнять родительские обязательства в отношении своего 5-летнего ребенка.

Прокуратура взяла на контроль расследование этого дела и обратилась в суд. Требование прокурора о возмещении компенсации морального вреда было удовлетворено у полном объеме. Суд принял решение обязать работодателя выплатить пострадавшему 1,5 миллиона рублей.