В Самаре котокафе оказалось под угрозой закрытия из-за локдауна

Котики просят помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 25 октября 2021 года введен локдаун. Многие заведения в городе закрылись на двухнедельные «каникулы», что впоследствии может привести к разорению бизнеса. Так, на грани закрытия сейчас находится котокафе «Кот-обормот» на улице Дыбенко, 120А.

- С сегодняшнего дня и по 7 ноября котики вынуждены находиться на каникулах, работать мы не будем. И как бы громко это не звучало, но закрытие котокафе сейчас сильно приближает нас к закрытию насовсем, - говорят владельцы котокафе.

В прошлом году во время локдауна кафе было закрыто на 4 месяца, но благодаря помощи волонтеров, они смогли справиться с трудностями и вновь открыться после снятия ограничений. Сейчас авторы проекта вновь обращаются к самарцам за помощью, чтобы пережить пандемию и сохранить котокафе.

- Котики нуждаются в ежедневном уходе, они хотят кушать, и самое главное - нам надо оплачивать дорогостоящую аренду. Просим всех неравнодушных помочь нам пережить коронавирус, - обратились к самарцам представители котокафе «Кот-Обормот».

Помочь котикам можно, купив бессрочный сертификат на посещение котокафе. Также можно перевести небольшую сумму на карту «Сбербанка» Н СБ 5336 6900 0405 9863 (Татьяна Гизетдиновна С) с пометкой «Приют», приобрести Лот с Благотворительного аукциона «Из рук в лапки» или привезти котикам корма и лекарства.