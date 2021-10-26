В Самаре проверять соблюдение коронавирусных ограничений будет полиция и Росгвардия

Предпринимателей, нарушающих введенные ограничения, будут штрафовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 октября 2021 года в Самаре введен особый режим нерабочих дней. Согласно постановлению губернатора, в ближайшие две недели многие предприятия региона не будут работать, но уже в первый день локдауна стало известно о несоблюдении коронавирусных ограничений некоторыми предпринимателями.

В правительстве Самарской области приняли решение о закреплении группы муниципальных, государственных гражданских служащих, сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров за определенными территориями, которые будут делать обходы, фиксировать нарушения и принимать меры. Напомним, ранее сообщалось, что за нарушение введенных ограничений возможно наложение административного штрафа.

Как пояснили чиновники, такие жесткие меры необходимы для обеспечения безопасности самарцев во время пандемии. Так, работа правоохранительных органов будет направлена на то, чтобы сбить волну заболеваемости, прервать цепочку заражений, не допускать скопления людей в транспорте, одномоментного пребывания в помещениях.