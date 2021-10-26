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Общество26 октября 2021 19:03

Жители Самары возмущены отсутствием кондукторов в общественном транспорте

В «СамараАвтоВаз» наблюдается дефицит кондукторского состава
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сначала обилечивают входящих пассажиров, а потом выпускают остальных.

Сначала обилечивают входящих пассажиров, а потом выпускают остальных.

Фото: twitter.com

В период напряженной эпидемиологической обстановки в компании «СамараАвтоГаз» наблюдается дефицит кондукторского и водительского состава. Перевозчик вынужден выпускать на маршруты автобусы без кондукторов, чтобы обеспечить максимальный выпуск транспорта на линию. В связи с этим, пассажиры вынуждены заходить в автобус только через переднюю дверь, чтобы сразу на входе оплатить проезд.

- Что за новости такие? На улице не весна, а пока водитель обилетит всех входящих – промерзнешь, - пишут недовольные горожане.

В «СамараАвтоГаз» объяснили, что данная ситуация носит временный характер, пока сотрудники находятся на больничных. По данным перевозчика, в настоящее время не было зафиксировано ни одной очереди при входе. Представители компании просят самарцев относиться с пониманием к данной ситуации.

Схема посадки и высадки пассажиров. Фото: СамараАвтоГаз

Схема посадки и высадки пассажиров. Фото: СамараАвтоГаз