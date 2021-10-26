Министр здравоохранения РФ: В Самарской области нужно ужесточить ограничения из-за COVID-19

В Самаре в ТЦ уже требуют QR-коды

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал ужесточить ограничения из-за коронавируса в 13 регионах страны, где ситуация наиболее угрожающая. В список этих регионов, где также по оценкам министерства печальная ситуация со свободными койками, попала и Самарская область. Он отметил, что в этих субъектах РФ нужно наращивать число коек и вводить более интенсивные меры. В список также попали Чувашская, Рязанская и Владимирская, а также Ульяновская области.

Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом подчеркнул, что именно поэтому так важно, чтобы губернаторы в регионах принимали решение о дополнительных рабочих днях исходя из ситуации. В Самарской области такие дополнительные дни уже введены, в том числе - и частичный локдаун с неработающими ресторанами, фитнес-центрами, салонами красоты и парикмахерскими.

Также министр отметил, что регионам, где не хватает коек и врачей, окажут кадровую помощь. Такое уже было: в регионы с наиболее плохой ситуацией отправляли врачебные десанты из других областей. Самарские медики, например, побывали в Иркутске. Теперь же помощь может понадобиться нам.