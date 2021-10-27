К концу недели в Самарской области пойдет мокрый снег, а температура опустится до +2 градусов

Самарская область окажется в зоне влияния фронтальных разделов очередного атлантического циклона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 27-29 октября 2021 года. По прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха в третьей декаде октября ожидается выше нормы на 3 градуса. К концу этой недели пройдут дожди с мокрым снегом.

В среду, 27 октября 2021 года, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +7…+9 градусов, а в ночь похолодает до -4 градусов.

28 октября, в Самарской области будет переменная облачность, без осадков. По прогнозу, температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+9 градусов, а ночью -1…+4.

В пятницу, 29 октября в Самарской области пройдут небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем опустится до +2 градусов.