Женщина из Самары стала жертвой мошенников, которые пообещали ей пенсионную премию в 50 тысяч рублей

Остерегайтесь мошенников, которые звонят по телефону и предлагают компенсацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях 60-летней жительнице Самары позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что женщине положена денежная премия, как пенсионеру. Доверчивая пенсионерка поверила мошеннику и продиктовала свои реквизиты банковской карты.

- Неизвестный пояснил, что для получения 50 тысяч рублей нужно назвать данные карты, а также проверочный код, который пришел ей в смс-сообщении, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Через некоторое время на телефон самарчанки пришло уведомление о списании денежных средств с карты на сумму 7 540 рублей. В тот момент пенсионерка поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию

В настоящее время по факту мошенничества в отношении жительницы областного центра возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают гражданам, что необходимо быть бдительным и не раскрывать свои личные данные незнакомым людям.