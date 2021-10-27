В Тольятти задержали четверых мужчин, которые незаконно поставили на учет более 7 тысяч мигрантов

На протяжении четырех лет тольяттинцы занимались незаконной деятельностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Тольятти совместно с бойцами ОМОН Росгвардии задержали четверых местных жителей, которых подозревают в незаконной постановке на учет иностранных граждан. По данным полицейских, с августа 2016 по февраль 2020 года тольяттинцы поставили на миграционный учет более 7 тысяч иностранцев, которых регистрировала более чем по 150 адресам на территории Самарской области.

- Большая часть зарегистрированных мигрантов фактически не проживали и не были трудоустроены в местах, указанных в бланках уведомлений о прибытии иностранного гражданина, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские провели обыск в офисе подозреваемых, где изъяли сотовые телефоны фигурантов, печати различных организаций, паспорта иностранных граждан, оргтехника и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. Следователь СУ МВД по Тольятти осуществил выемки свыше 250 томов документов по уголовному делу.

В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время Центральный районный суд Тольятти будет рассматривать уголовное дело и принимать решение по существу.