Жителям Самары рассказали, какие штрафы им могут грозить за нарушение ограничений в период локдауна

Пожаловаться на нарушения можно по телефону горячей линии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области обсудили меры наказания для граждан и организаций, которые нарушают режим нерабочих дней, действующий с 25 октября 2021 года. Штрафы будут накладываться не только за нарушение изоляции в случае лабораторно подтвержденного заболевания, но и за нарушения ограничений в период нерабочих дней.

Жители Самарской области могут в любое время суток сообщить о нарушениях режима нерабочих дней со стороны граждан и организаций, а также о людях с подтвержденной коронавирусной инфекцией, не соблюдающих обязательную самоизоляцию. Телефон горячей линии: 8 (846) 339-94-93

Так, за невыполнение правил поведения в период действия режима повышенной готовности для физических лиц предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушение будет повторным, то и размер штрафной санкции возрастет.

Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова также пояснила, что если гражданин с положительным тестом на коронавирус не соблюдает требования режима, то сотрудники Роспотребнадзора будут иметь право принимать меры в отношении него, а именно накладывать штраф от 15 до 45 тысяч рублей.

Особое внимание правительства было уделено организациям торговли, сервиса и досуга. Чиновники планируют дополнительно привлечь сотрудников МЧС, которые также будут иметь право составлять протоколы на нарушителей режима повышенной готовности. Напомним, некоторые предприниматели, чтобы работать в локдаун, включили в свой ассортимент товаров санитайзеры и маски, однако в ближайшее время такой лазейкой уже будет нельзя воспользоваться. На региональном уровне будет утверждена норма, согласно которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости.