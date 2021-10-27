В Самарской области водитель трактора задел навесным плугом встречный самосвал, есть пострадавшие

Трактор протаранил самосвал. Фото: ГИБДД Сызрань

26 октября 2021 года около шести часов вечера на трассе Урал – Усинское – Пионерское произошло ДТП с участием трактора и самосвала. В результате аварии пострадал водитель большегруза.

Навесной плуг ударил в лобовое стекло большегруза. Фото: ГИБДД Сызрань

По предварительным данным полицейских, трактор Кировец под управлением43-летнего водителя совершил столкновение своим навесным плугом с самосвалом, за рулем которого находился 36-летний водитель. В результате аварии водитель самосвала получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Водителя самосвала госпитализировали. Фото: ГИБДД Сызрань

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полицейские напоминают участникам дорожного движения, что каким бы транспортом вы не управляли, нужно неукоснительно соблюдать ПДД. Нужно помнить, что на дороге вы не одни и часто от ваших действий зависит здоровье и жизни других участников движения.