Ростехнадзор назвал причину падения крана при строительстве моста через Волгу в Самарской области

Кран рухнул с моста через Волгу утром 6 декабря 2020 года

Ростехнадзор завершил расследование аварии, которая произошла в конце 2020 года на строящемся мосту через Волгу в Самарской области. Ведомство установило, из-за чего гусеничный кран рухнул в воду.

- Основными причинами аварии стали: использование металлических балок, которые не обладали достаточной прочностью для установки на них стрелового крана и не отвечали требованиям механической безопасности сооружения, - сообщили в пресс-службе Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.

Также выяснилось, что в рабочей документации на технологический мост не в полной мере были отражены мероприятия по обеспечению безопасности конструкций, которые использовали для установки спецтехники. В отношении юридического и должностных лиц компании «ГринКран» возбудили дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Им грозят крупные штрафы.

Напомним, ЧП произошло утром 6 декабря 2020 года. При падении гусеничного крана погибли два человека, в том числе машинист. Им было 53 года и 39 лет. Также пострадали еще трое мужчин. Двоих госпитализировали. В СУ СК по Самарской области тогда возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ.

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