Под Самарой в ДТП с перевернувшейся «Грантой» погибла 17-летняя девушка

Юная пассажирка авто скончалась на месте до приезда медиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 26 октября 2021 года, в поселке Придорожный (мкр. Южный город-2) в Волжском районе произошло смертельное ДТП. В 23:25 на улице Алабина опрокинулась «Лада Гранта».

- За рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек. Он двигался со стороны улицы Преображенский в направлении улицы Головкина. По предварительным данным, напротив дома № 42 по улице Алабина водитель нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и наехал на препятствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Легковушка опрокинулась на крышу. ДТП не обошлось без жертв. Пассажирка «Гранты» – 17-летняя девушка – скончалась на месте до приезда медиков.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Проводится проверка.