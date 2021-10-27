Благоустройство сквера на бульваре Островского в Тольятти закончат в ноябре 2021 года

Власти Тольятти рассказали о реализации проектов благоустройства в городе

Работу по благоустройству сквера на бульваре Островского в Тольятти завершат в ноябре этого года. Об этом стало известно во вторник, 26 октября, на встрече главы города Николая Ренца с депутатами.

- Подрядчик отстает по срокам – это факт. За это к нему будут применены штрафные санкции. Однако руководство организации заверило, что в ноябре этого года объект будет сдан. В настоящее время над обустройством общественной территории работают две бригады, - отметил заместитель мэра Вадим Ерин.

Отметим, что в этом году в Тольятти завершили благоустройство пяти объектов: Молодежного бульвара, сквера имени С.Ф. Жилкина, спортплощадки в поселке Портовом, сквера в 14-м квартале и общественного пространства на бульваре Буденного. Обустроили также 25 дворов, работа над еще двумя пока продолжается.

В 2022 году благоустройство города продолжат. Обещают улучшить три общественные и 19 дворовых территорий. В первую очередь реализуют проекты «Эко-Парк Шлюзовой», площадь Центрального района и Итальянский пляж.