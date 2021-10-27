Фотограф сделал мистические снимки заброшенного корабля в Самарской области

Заброшенный корабль стоит прямо посреди поля. Фото:instagram.com/vadimpo

Самарский фотограф, известный под ником vadimpo, снимает красивые пейзажи Самарской области и публикует свои работы в своем блоге в социальных сетях. Недавно фотограф побывал на Федоровских лугах и в Прибрежном, где нашел заброшенный корабль прямо посреди поля.

В корабле сохранены многие приборы Фото:instagram.com/vadimpo

- Вода ушла – корабль остался, - подписал свою работу автор фотографии.

Местоположение скрывается, чтобы уберечь корабль от вандалов Фото:instagram.com/vadimpo

Необычные и загадочные кадры заброшенного корабля вызвали восторг у самарцев. Многие спрашивают у автора координаты местонахождения таинственного корабля. В комментариях пишут, что необычное место находится поблизости от кемпинга Пискалы в Прибрежном, но точное местоположение неизвестно. Однако в этот есть смысл, ведь заброшенный корабль может стать наживой для вандалов.