В Самарской области с начала 2021 года оштрафовали более трех тысяч уличных торговцев

Полицейские составляют протокол на месте. Фото: администрация Промышленного района Самары

Сотрудники полиции совместно с представителями районных администраций продолжают проводить рейды на улицах городов Самарской области и пресекать незаконную торговую деятельность. За организацию уличной торговли в неустановленных местах и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрена административная ответственность.

С начала 2021 года сотрудники полиции составили 3 362 административных протокола по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица». Из общего количества составленных административных материалов, по 2 865 были наложены штрафы на общую сумму 1,877 миллиона рублей.

Полицейские напоминают жителя региона, что пожаловаться на незаконную уличную торговлю можно в соответствующих разделах на официальных сайтах органов местного самоуправления.