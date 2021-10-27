Прочь осеннюю хандру: детям самарской коррекционной школы-интерната подарили кукольный спектакль

В этом году воспитанники самарской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья увидели необыкновенную притчу-спектакль «Аистенок и пугало»

Формат мероприятий каждый раз разный. То в мир особенных детей врывается веселый азартный квест, то мастер-класс усаживает за изготовление милых игрушек или рисование. По задумке организаторов, проект должен не только развлечь мальчишек и девчонок и научить их чему-то новому. Главная его цель – создать ребятам пространство для общения, развития, фундамент для крепкой дружбы.

В этом году воспитанники самарской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья увидели необыкновенную притчу-спектакль «Аистенок и пугало» по сказке словацких драматургов Ганки Крчуловой и Либуша Лопейски. Марионетки оживали в руках и говорили голосами юных актеров детского театра кукол «Росток. Трогательная история о дружбе раненого аистенка и забытого в поле пугала не оставила равнодушным ни одного юного зрителя. Несмотря на грустное начало истории, Страшко и птенец преодолели все неприятности, благодаря дружбе и заботе друг о друге. Актерам достались бурные аплодисменты, а ребятам – добрая история со счастливым концом. И уверенность: все будет хорошо!