Показываем фото с места пожара в селе Большая Черниговка, где погибли два человека

От дома остались только стены / Фото: СУ СК по Самарской области

Появились фото с места пожара, в котором погибли двое жителей Самарской области. ЧП произошло ночью 26 октября в селе Большая Черниговка. Там на улице Советской сгорел частный дом.

Напомним, все случилось во втором часу ночи. Пламя распространилось на 40 кв. м. На тушение возгорания у пожарных ушло около двух часов. При проведении аварийно-спасательных работ они обнаружили тела двоих мужчин. Их личности уже установлены. Одному погибшему было 55 лет, а второму – 67.

Во время пожара часть крыши рухнула вниз / Фото: СУ СК по Самарской области

Инцидентом уже заинтересовались следователи. Они начали доследственную проверку.

- В ходе пожара произошло обрушение фрагмента крыши дома, в результате чего мужчины получили многочисленные повреждения, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причину происшествия. Они назначили все необходимые экспертизы: медицинскую и пожарно-техническую.