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Здоровье27 октября 2021 12:46

Самарская область продолжает бить антирекорды по количеству заболевших коронавирусом за сутки

По данным на 27 октября 2021 года коронавирусом заболели еще 1297 самарцев
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Данные по коронавирусу в Самарской области на 27 октября 2021 года

Данные по коронавирусу в Самарской области на 27 октября 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают фиксировать большое количество заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 1297 местных жителей.

По состоянию на 27 октября 2021 года общее количество заболевших с начала пандемии составляет 127 579 человек. Из общего числа инфицированных 98 795 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе 766 выздоровели за минувшие сутки.

В Самарской области на 27 октября зарегистрировано 4502 летальных случая с начала пандемии коронавируса. За прошедший день скончались 30 пациентов, у которых был ковид.