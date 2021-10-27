Самарская область продолжает бить антирекорды по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Данные по коронавирусу в Самарской области на 27 октября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают фиксировать большое количество заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 1297 местных жителей.

По состоянию на 27 октября 2021 года общее количество заболевших с начала пандемии составляет 127 579 человек. Из общего числа инфицированных 98 795 пациентов на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе 766 выздоровели за минувшие сутки.

В Самарской области на 27 октября зарегистрировано 4502 летальных случая с начала пандемии коронавируса. За прошедший день скончались 30 пациентов, у которых был ковид.