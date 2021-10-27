Ансамбль жестовой песни из Самары примет участие в московском театральном фестивале

Ансамбль "Самарские звезды" отправится на театральный фестиваль в Москву. ФОТО: Соцсети

Самарский ансамбль жестовой песни «Самарские звезды» отправится на театральный фестиваль «Территория жеста» в Москву. Фестиваль для слышащих и глухих проходит с 2018 года. В этом году организаторы получили заявки от коллективов из 20 регионов

С 1 по 7 ноября в Москве актёры с ограничением здоровья по слуху смогут продемонстрировать своё мастерство и раскрыть выразительность русского жестового языка. Участники будут соревноваться в номинациях «Театральное искусство», «Исполнительское искусство», «Хореография». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по созданию театров-студий, хореографии и пантомиме.

По словам организаторов, подобные мероприятия дают толчок развитию театрального движения среди инвалидов по слуху и поддерживают творческие одаренных неслышащих людей.

Все спектакли зрители могут бесплатно посмотреть в театре «Мимики и жеста» в Москве.