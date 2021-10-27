Самарец вырубил металлической палкой охранника и отобрал у него пистолет

Житель Самары решил похитить оружие для личных целей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Самары вынес приговор 39-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в нападении на сотрудника ЧОПа, а также в похищении пистолета и патронов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что ранее самарец работал в частной охранной организации. Он знал, что его коллеги вооружены огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. В какой-то момент ему зачем-то понадобились пистолет и патроны. В итоге в апреле 2020 года мужчина придумал план, как завладеть ими.

- Он дважды посещал офис организации на улице Средне-Садовой: в первый раз – проверить наличие камер видеонаблюдения и наметить пути отхода, а во второй - для совершения преступления, - рассказали полицейские.

На «дело» разбойник пошел с металлической палкой. Он как минимум четыре раза ударил ею по голове охранника. Когда тот потерял сознание, самарец забрал из кобуры мужчины пистолет ИЖ-71 и два магазина с 16 патронами к нему.

Недавно злоумышленник предстал перед судом. Ему назначили 8 лет 5 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.