«Крылья Советов» озвучили стартовый состав на игру с «Енисеем» в Кубке России

Сергей Пиняев попал в стартовый состав на эту игру.
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на кубковую игру против «Енисея». Матч пройдет сегодня, 27 октября, в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по самарскому времени.
Место в воротах у «Крыльев» занял Богдан Овсянников, в защите Гленн Бейл, Сильвие Бегич и Александр Солдатенков, в полузащите Дмитрий Кабутов, Максим Витюгов, Данил Пруцев, Сергей Пиняев и Данил Липовой, Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко в атаке.
На скамейке у самарцев остались Ломаев, Бельтюков, Чернов, Прищепа, Горшков, Иванисеня, Смирнов, Сарвели, Зиньковский и Сергеев.
Напомним, в этом матче «Крылья» и «Енисей» разыграют путевку в 1/8 финала Кубка страны. «КП-Самара» ведет прямую трансляцию встречи.
Стартовый состав "КС".
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"