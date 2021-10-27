«Крылья Советов» озвучили стартовый состав на игру с «Енисеем» в Кубке России

Сергей Пиняев попал в стартовый состав на эту игру. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на кубковую игру против «Енисея». Матч пройдет сегодня, 27 октября, в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по самарскому времени.

Место в воротах у «Крыльев» занял Богдан Овсянников, в защите Гленн Бейл, Сильвие Бегич и Александр Солдатенков, в полузащите Дмитрий Кабутов, Максим Витюгов, Данил Пруцев, Сергей Пиняев и Данил Липовой, Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко в атаке.

На скамейке у самарцев остались Ломаев, Бельтюков, Чернов, Прищепа, Горшков, Иванисеня, Смирнов, Сарвели, Зиньковский и Сергеев.

Напомним, в этом матче «Крылья» и «Енисей» разыграют путевку в 1/8 финала Кубка страны. «КП-Самара» ведет прямую трансляцию встречи.