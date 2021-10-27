В Самарской области мобилизуют волонтерские центры для помощи врачам и пожилым людям

В ближайшие дни в регионе планируют усилить мобильные бригады автоволонтеров

Партия «Единая Россия» призвала регионы к мобилизации волонтерских центров. Это связано с ростом нагрузки на систему здравоохранения в пандемию. Добровольцы будут помогать медикам и пенсионерам, которые находятся на самоизоляции.

В Самарской области мобилизацию волонтеров начали активисты движения «МыВместе», региональный ресурсный центр добровольчества, «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики». Они будут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости пожилым людям, возить врачей на вызовы, отвечать на звонки в колл-центрах, а также помогать в центрах вакцинации. В ближайшие дни в регионе планируют усилить мобильные бригады автоволонтеров.

- Необходимо активизировать работу по информированию населения о вакцинации. Сейчас это – единственное спасение от пандемии коронавируса, - уверены добровольцы в Самарской области.

Напомним, волонтерский центр «Единой России» заработал в Самаре в марте 2020 года. Он объединил свыше 2 тысяч активистов партии.