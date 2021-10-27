Названы самые крупные должники за воду среди УК Самары

"РКС-Самара" продолжает требовать уплаты долгов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работают 1 159 УК, ТСЖ, ЖСК. Их общий долг за услуги водоснабжения и водоотведения составляет более 500 миллионов рублей. В «РКС-Самара» составили список самых крупных должников среди управляющих компаний:

- ООО «УК «Комфорт-С» – 8 млн рублей;

- ТСН «Город Мира» – 3,6 млн рублей;

- ООО «УК Сервис» – 1,7 млн рублей;

- ООО «Аврора» – 973 тыс. рублей;

- ТСЖ «Металлург» – 927 тыс. рублей;

- ТСЖ «Советский-183» – 910 тыс. рублей.

Ресурсники отмечают, что в октябре 2021 года компаниям-должникам направили 138 уведомлений о задолженности за три месяца в 43,8 млн рублей. 58 организаций погасили счета на 5,3 млн. Еще 80 – не заплатили за холодную воду, канализацию и не захотели выходить на связь с «РКС». Их общий долг составляет 38,5 млн рублей.