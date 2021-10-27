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Общество27 октября 2021 15:57

Самарец показал, как изменилась стройплощадка развязки на ул. Ново-Садовой в октябре 2021 года

Рабочие продолжают бетонировать опоры будущей эстакады
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стройка идет, несмотря на осенние дожди и похолодание

Стройка идет, несмотря на осенние дожди и похолодание

Фото: Скриншот с видео

Видеоблогер Евгений Щекин показал, как продвигается создание двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Он снял масштабную стройку с воздуха с помощью своего квадрокоптера.

Судя по видео, работы на объекте идут полным ходом. На площадке трудятся десятки человек и спецтехника разного типа – от экскаваторов до огромных кранов. Съемка проходила в дождливый день – 25 октября, но погода никак не повлияла на стройку. Рабочие сейчас вовсю бетонируют опоры-стойки будущей эстакады, а также бурят новые сваи. Они постарались оградить местных жителей от шума – поставили специальные заборы. Однако горожане иногда все-таки жалуются на излишне громкую стройку.

Напомним, на время строительства развязки движение по основному ходу улицы Ново-Садовой закрыли в обе стороны. Транспорт направили по дорогам-дублерам, которые ранее расширили до четырех полос. Завершить все работы на объекте подрядчик должен в 2023 году.

Смотреть видеосюжет
Строительство развязки на ул. Ново-Садовой в Самаре 25 октября 2021 года
Строительство развязки на ул. Ново-Садовой в Самаре 25 октября 2021 года
Видео: Евгений Щекин