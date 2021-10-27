Внушительный арсенал боевого оружия и патронов нашли в Самаре в гараже мертвого мужчины

Внушительный арсенал оружия нашли в Самаре

Появились новые подробности в деле о смертносном схроне в гараже в Самаре. Еще 21 октября 2021 года полиция рассказала, что в одном из помещений, где по-хорошему должна была бы стоять машина, обнаружили внушительный арсенал. Из гаража изъяли самодельный карабин, обрез ружья, три пистолета, глушитель, 44 гранаты, магазины от автомата Калашникова, минометные снаряды и патроны различного калибра.

По последним данным, которые удалось получить журналисту КП-Самара, в гараже были винтовочные патроны и более 1000 патронов для пистолетов Макарова и Стечкина. По данным экспертов, все найденные патроны пригодны для стрельбы.

А вот найти владельца гаража, по данным источников сайта "КП-Самара" оказалось не так просто. Выяснилось, что человек, на чье имя записано строение, умер около 6-7 лет назад. Владимиру К. было около 40 лет, когда он скончался. Судя по всему, в права наследства никто не вступил. Ему ли принадлежали боеприпасы, или заброшенным гаражом кто-то воспользовался, предстоит выяснить полиции и следователям. Руководство гаражного кооператива объяснило, что на их памяти гаражом никто не пользовался около 7-8 лет.