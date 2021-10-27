В Самаре домашний тиран избил девушку, а потом напал на полицейского

За нападение на полицейского закон предусматривает весьма суровое наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Агрессия домашнего тирана Дмитрия из Самары перешла все границы: сначала он избил свою девушку, а когда к нему приехала полиция – напал и на представителя закона.

Первым заявление на него написала сожительница: побои, оскорбления, конфликты – все это девушка подробно описала. Ее заявление для проверки передали участковому уполномоченному Алексею Вадимовичу. Тот выехал на указанный в документах адрес, но вместо искреннего раскаяния и желания сотрудничать встретил агрессию, нецензурную брань и рукоприкладство.

- По предварительным данным, наш дебошир сначала оскорбил полицейского, а потом ударил его: один раз по затылку, другой – в область поясницы, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Но нападение на стража порядка – нарушение посерьезнее конфликта с сожительницей. Алексей Вадимович сообщил о ЧП коллегам, а травмы зафиксировал в больнице.

В отношении Дмитрия проверка теперь ведется не только по административному делу (домашнее насилие), но и по уголовному (нападение на сотрудника ОВД при исполнении), за последнее закон предусматривает весьма суровое наказание: вплоть до 5 лет реального лишения свободы.

Впрочем, Дмитрий это будет не в новинку: он уже имеет судимости за грабеж о оскорбление представителя власти.