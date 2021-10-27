В Самарской области построят 12 новых школ на принципах ГЧП

Часть заявок региона на строительство новых школ уже одобрена

В Самарской области построят 12 новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Это станет возможно благодаря участию региона в госпрограмме «Развитие образования». Губерния одна из первых подготовила необходимые документы и отправила заявки.

- Мы очень заинтересованы в реализации проектов образовательных учреждений – школ, детских садов на принципах ГЧП. Регион подготовился и в числе первых в стране получил дополнительные ресурсы для строительства новых школ, - рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Первую заявку регион подал в мае 2021-го. Это школа на 1500 мест в микрорайоне Южный город. Проектирование здания начнется в этом году, а сдача объекта намечена 2022-й.

Во второй этап (август 2021 года) область подала заявки еще на три объекта: в самарских микрорайонах Крутые Ключи и Волгарь, а также в Тольятти. Они уже полностью одобрены. Еще одну заявку регион планирует отправить в конце ноября. Это будут документы на строительство 8 школ.

Проекты новых учебных заведений разработают с учетом демографических волн – чтобы они могли функционировать и как школы, и как детские сады. Такое поручение дал Дмитрий Азаров.