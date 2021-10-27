В Самарской области рассмотрят возможность давать выходные привившимся от коронавируса

После прививки предлагают давать два выходных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области рассмотрят возможность предоставлять выходные привившимся от коронавируса, сообщили в региональном минздраве.
Ранее Минтруд РФ подготовил проект рекомендаций по проведению вакцинации от коронавируса работников предприятий. В числе предложений - предоставлять работникам два выходных дня после завершения вакцинации.
Как отметили в самарском минздраве, в регионе такую возможность обсудят на следующей неделе на заседании Самарской областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
По последним данным самарского минздрава, сейчас в регионе порядка 1,3 млн вакцинировавшихся, при этом, складывается тяжелая ситуация по количеству заболевших. Так, ежедневно в области находят более тысячи заразившихся.