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Здоровье27 октября 2021 17:40

В Самарской области рассмотрят возможность давать выходные привившимся от коронавируса

Завершившим вакцинацию предлагают давать два выходных
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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После прививки предлагают давать два выходных

После прививки предлагают давать два выходных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рассмотрят возможность предоставлять выходные привившимся от коронавируса, сообщили в региональном минздраве.

Ранее Минтруд РФ подготовил проект рекомендаций по проведению вакцинации от коронавируса работников предприятий. В числе предложений - предоставлять работникам два выходных дня после завершения вакцинации.

Как отметили в самарском минздраве, в регионе такую возможность обсудят на следующей неделе на заседании Самарской областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По последним данным самарского минздрава, сейчас в регионе порядка 1,3 млн вакцинировавшихся, при этом, складывается тяжелая ситуация по количеству заболевших. Так, ежедневно в области находят более тысячи заразившихся.