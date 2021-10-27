Здание бывшего реального училища взяли под охрану в Самаре

Здание реального училища взяли под охрану. Фото - Яндекс.Панорама

В Самаре взяли под охрану здание реального училища, которое находится по адресу ул. Комсомольская, 18/ул. Алексея Толстого, 31-33. Об этом говорится в соответствующем приказе Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

В здании реального училища проходили обучение революционер Глеб Кржижановский в 1882-1889 годах, а также писатель Алексей Толстой в 1897-1901 годах.

В документе уточняется перечень конструкций здания, композиционного построения и декоративно-художественной отделкой интерьеров здания, которые попадают под охрану.