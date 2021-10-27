В ДТП в «Южном городе» погибла 17-летняя девушка

Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в микрорайоне «Южный город», располагающимся вблизи областной столицы, в ДТП погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщается в группе «Ночной патруль».

Легковой автомобиль «Лада Гранта» перевернулся на улице Алабина. По предварительным данным, машина наехала на препятствие и опрокинулась. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, за рулем находился 20-летний водитель, также в машине была девушка, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как сообщается в группе «Ночной патруль», за рулем автомобиля был военнослужащий. «По нашей информации, за рулем «Гранты» в момент ДТП находился военнослужащий. После аварии он прошел освидетельствование. Факт нетрезвого состояния был установлен», - говорится в сообщении в группе.

По факту случившегося в полиции проводится проверка.