Самарцам рассказали об альтернативном способе разблокировки социальной карты

В Самаре назвали альтернативный способ для желающих разблокировать карты

Жителям Самары старше 65 лет, у которых оказалась заблокирована социальная карта, объяснили как можно добиться ее разблокировки. Конечно же, в том случае если они действительно имеют на это право - то есть имеют QR-код, сертификат привитого или переболели в течение полугода с положительным ПЦР-тестом.

Ранее в правительстве рассказали, что делать тем, кто считает, что карту им заблокировали неправомерно. Здесь порекомендовали обращаться на горячую линию в офис "Объединенной транспортной карты", которая проводила блокировку согласно представленным минздравом данным. Но сейчас у многих пенсионеров возникли проблемы: дозвониться по телефону непросто. В администрации Самарской области признали, что телефон и в самом деле перегружен.

- Появился альтернативный вариант - теперь можно прийти с QR-кодом , паспортом и социальной картой в один из офисов "ОТК" по адресам ул. Фрунзе, 70, 2 этаж или ул. Мориса Тореза, 67а и разблокировать самостоятельно, - отметили в правительстве Самарской области.