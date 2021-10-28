В самарском метрополитене начали обеззараживать воздух

Аппараты появились там, где наблюдается наибольшее скопление людей и меньшая естественная циркуляция воздуха. Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжают бороться с эпидемией коронавируса. Так, на всех станциях метрополитена появились рециркуляторы. Ранее аппараты для обеззараживания воздуха были установлены в наземном общественном транспорте.

Как сообщают в администрации Самары, на каждой станции метро были установлены не менее трех рециркуляторов, Прежде всего для установки аппаратов были выбраны вестибюли с автоматическими терминалами по продаже жетонов и пополнения транспортных карт, а также кассовые помещения, где персонал метро постоянно контактирует с пассажирами. Рециркуляторы также установили и в комнатах дежурных по станциям.

- На самой платформе и в поездах происходит интенсивная циркуляция воздуха, поэтому для установки аппаратов были сознательно выбраны помещения, где отмечается наименьшая естественная циркуляция, - отметили в городской администрации.

Всего в самарском метро появились 36 аппаратов для обеззараживания воздуха. Помимо этого, для обеспечения безопасности здоровья горожан, в метро продолжается усиленная мойка и дезинфекция подвижного состава, выходящего на «ветку».