Самарский ремесленник создает кукольную мебель для покупателей из 48 стран мира

В Самарской области поддерживают самозанятых

Житель Самары Денис Синицын создает своими руками миниатбрную мебель для кукольных домиков. Покупатели приобретают изделия самарца не только для детских игр, но и используют ее в качестве реквизита или коллекционирования.

Денис Синицин раньше совмещал свое хобби с работой маркетолога в офисе. Но в один момент он понял, что на его кукольную мебель есть спрос, а очередь покупателей выстроилась на 3,5 месяца вперед. Тогда ремесленник понял, что нужно увольняться из офиса и посвящать себя прибыльному бизнесу.

Сейчас самарец продает свои творения покупателям из 48 стран по всему миру. Основными зарубежными потребителями являются страны СНГ, а некоторое время Денис активно поставляет мебель в США. В настоящее время в его ассортименте около 100 наименований продукции. В дальнейшем умелец планирует расширять свое производство, в чем ему поможет нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сейчас в Самарской области зарегистрировано более 80 тысяч самозанятых граждан. Предприниматели получают поддержку от регионального правительства. Линейка инструментов поддержки пользователей специального налогового режима постоянно расширяется.

Это консультационные услуги, образовательные программы, ярмарки и конкурсы, помогающие самозанятым найти новых партнеров и клиентов; целые комплексы бизнес-услуг, помогающие им в продвижении своего проекта. Сегодня самозанятым доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда до 500 тысяч рублей. В качестве имущественной поддержки они смогут претендовать на льготную аренду коворкингов в центрах «Мой бизнес» и офисных помещений в бизнес-инкубаторах, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.