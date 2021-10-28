Стало известно, где в Самарской области откроют еще три центра «Мой бизнес»

Дмитрий Богданов анонсировал открытие новых площадок для помощи предпринимателям и самозанятым

В Самарской области до конца 2021 года заработают еще три центра «Мой бизнес». Их открытие анонсировал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Так, центры «Мой бизнес», где предприниматели и самозанятые могут получить все необходимые услуги в режиме одного окна, появятся в Похвистневе, Октябрьске и Кинеле. На 2022 год запланировано открытие аналогичной площадки в Жигулевске.

- Центры «Мой бизнес» для предпринимателей – это возможность сэкономить свое время. Здесь компетентные специалисты проконсультируют по всем вопросам, расскажут, на какую поддержку можно рассчитывать, и помогут составить заявку на получение услуги. Также в центрах действуют коворкинги, переговорные комнаты и конференц-залы, которыми могут воспользоваться предприниматели, - рассказал Дмитрий Богданов.

Напомним, центры «Мой бизнес» уже работают в Тольятти, Сызрани, Отрадном, Новокуйбышевске и Чапаевске. Также открыт большой региональный центр в Самаре. В дополнение к этим площадкам в Самарской области созданы Единый портал господдержки бизнеса mybiz63.ru, горячая линия 8-800-300-63-63 и телеграм-чат «мойбизнес_63 чат».